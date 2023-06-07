Спецоперация 07 июня 2023, 14:33 ВС России поразили командные пункты подразделений двух украинских бригад Минобороны сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов двух бригад ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в Луганской Народной Республике и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад. Об этом сообщили в Минобороны.

В военной операции принимали участие российская авиация, артиллерия и ракетные войска.

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За сутки ВС России поразили 93 подразделения украинских боевиков на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

«Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что позиции противника уничтожили в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Новоивановка в Запорожье.

Всего с начала СВО украинские части лишились 438 самолетов, 4527 дронов, 424 зенитных ракетных комплекса, 1119 реактивных систем залпового огня.

Ранее группировка войск «Центр» ликвидировала три бригады ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.