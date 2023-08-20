Происшествия 20 августа 2023, 07:34 ВС России отразили несколько атак под Урожайным и уничтожили склад боеприпасов ВСУ Группировка «Восток» отразила атаки ВСУ в направлении Урожайного РИА «Новости»

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Российские силы отразили атаки Вооруженных сил Украины в направлении Урожайного в ДНР. ВС РФ уничтожили украинские опорные пункты и пресекли попытку противника провести разведку в направлении села Старомайорского. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Рядовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — указал Чехов.

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По его словам, что российские подразделения с помощью БПЛА уничтожили опорные пункты армии Украины, ее автотехнику и живую силу. Также ВС России пресекли попытку провести разведку боем в направлении Старомайорского. В результате украинские войска понесли потери и отступили.

В этом районе артиллерия РФ уничтожила склад боеприпасов и боевую бронированную машину.

Кроме того, ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию севернее Владимировки, сообщил начальник пресс-центра.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и теперь контролируют 33 населенных пункта в регионе.