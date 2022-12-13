Важное 13 декабря 2022, 14:50 ВС России отразили три попытки наступления ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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За последние сутки украинские военные трижды пытались контратаковать на Донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВС России отразили атаки ВСУ и уничтожили более 30 военнослужащих противника.

В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении.

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«В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнил Игорь Конашенков.

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По словам представителя оборонного ведомства, на Южно-Донецком направлении ВС России сорвали попытку атаки мотопехотной роты ВСУ. Противник планировал прорваться к селу Павловка в ДНР. В итоге украинские подразделения потеряли до 50 бойцов убитыми и ранеными, а также несколько пикапов и бронированных машин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, это приближает победу России в ходе спецоперации.