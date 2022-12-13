13 декабря 2022, 14:50
ВС России отразили три попытки наступления ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении
За последние сутки украинские военные трижды пытались контратаковать на Донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВС России отразили атаки ВСУ и уничтожили более 30 военнослужащих противника.
В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наступательные действия на Донецком направлении.
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«В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — уточнил Игорь Конашенков.
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По словам представителя оборонного ведомства, на Южно-Донецком направлении ВС России сорвали попытку атаки мотопехотной роты ВСУ. Противник планировал прорваться к селу Павловка в ДНР. В итоге украинские подразделения потеряли до 50 бойцов убитыми и ранеными, а также несколько пикапов и бронированных машин.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, это приближает победу России в ходе спецоперации.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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