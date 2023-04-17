Спецоперация 17 апреля 2023, 06:13 ВС России отбили две контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках спецоперации Минобороны: группировка войск «Центр» отбила две контратаки ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска группировки «Центр» отбили две контратаки Вооруженных сил Украины за сутки. Боевики устроили нападения на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках боевых действий, сообщил Минобороны начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Штурмовая группа 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ выдвинулась на Червоно-Дибровском участке. Разведка заметила ее, и армейская авиация нанесла ракетный удар. На Ямполовском участке 25-я воздушно-десантная бригада пошла в атаку на боевых бронированных машинах, чтобы вернуть утраченные позиции. Их вовремя вычислили и ударили из ствольной артиллерии. Украинское подразделение понесло большие потери и вернулось на прежние позиции.

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Боевые действия вели на Краснолиманском направлении. Там российские войска ударили по опорному пункту, складу боеприпасов и пункту временной дислокации. Расчет противовоздушной обороны уничтожил один украинский беспилотник.

Ранее пресс-центр группировки войск «Запад» отчитался об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении и срыве двух ротаций на передовой.