Спецоперация 17 апреля 2023, 05:37 Российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении ТАСС: ВС России ликвидировали три украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских военных уничтожили на Купянском направлении военные группировки «Запад». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Дмитрия Шепелявцева.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады», — привело агентство слова своего собеседника.

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Как добавил Шепелявцев, также огнем артиллерии российские военные сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Орлянского и Синьковки.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле заложников украинскими военными в Артемовске. По словам бойца, это произошло во время спасения мирных жителей, которых российские военные выводили из подвалов в административном центре города. Украинские военные заняли позицию в доме, где в подвале прятались мирные люди. Когда штурмовики стали брать один дом, солдаты ВСУ не стали сразу сдаваться и застрелили заложников.