Важное 17 марта 2024, 13:44 Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО Военкор Поддубный: ВС России сбили американский вертолет UH-60 Black Hawk U.S. Department of Defense

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Российские военные сбили американский вертолет UH-60 Black Hawk с украинским десантом в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, уничтожить борт противника удалось в районе населенного пункта Лукашовка в Черниговской области.

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«Всего на борту военно-транспортного вертолета находились до 20 человек, противник планировал высадиться в Козинке для создания видимости контроля над населенным пунктом», — написал военкор.

К публикации Поддубный прикрепил видео, которое подтверждает уничтожение боевой техники противника.

Ранее стало известно о смерти лучшего оператора дронов украинской армии Алексея Самчука в зоне СВО. Информацию о его гибели подтверждал журналист Дмитрий Гордон*.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.