Мир 30 марта 2024, 01:27 «Скоро возьмут». Украине предрекли потерю Часов Яра Экс-сотрудник Пентагона: русские возьмут Часов Яр, несмотря на сопротивление ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные скоро возьмут под контроль Часов Яр. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Многие аналитики считают, что русские скоро возьмут Часов Яр, несмотря на то что он сильно обороняется», — заявил он.

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Брайен считает, что украинские военные не смогут удержать город.

Он напомнил, как ВС РФ успешно разбомбила шестиэтажный командный бункер в Часовом Яру, поразив его одной или несколькими ракетами «Искандер». На тот момент в укрытии находились очень высокопоставленные офицеры НАТО, в том числе польский бригадный генерал Адам Марчак, добавил эксперт.

По мнению Брайена, альянсу придется проработать альтернативный план, если российская армия возьмет Часов Яр. В частности, рассмотрит возможность начать переговоры с Россией. Это объясняется тем, что это очень важный стратегический объект для Киева, захват которого поставит под угрозу украинскую оборону второго эшелона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что власти США недовольны атаками ВСУ по российским объектам энергетики.