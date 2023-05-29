29 мая 2023, 07:23
ВС России одним снарядом из «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские военные выстрелом из «Солнцепека» ликвидировали опорный пункт ВСУ
Российские военные одним ударом из огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил командир расчета с позывным «Урал».
По словам военного, после получения приказа расчет прибыл на позицию, нанес удар и откатился назад.
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«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — уточнил он.
«Урал» отметил, что сейчас в среднем на уничтожение цели требуются один-два термобарических снаряда, поскольку после получения боевого опыта у военных увеличилась точность, работа стала гораздо эффективней.
Ранее российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях. Кроме того, на огневых позициях украинских военных возле Александро-Шультино и Орехово-Васильевки при проведении контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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