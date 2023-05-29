Спецоперация 29 мая 2023, 07:23 ВС России одним снарядом из «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ Российские военные выстрелом из «Солнцепека» ликвидировали опорный пункт ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские военные одним ударом из огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил командир расчета с позывным «Урал».

По словам военного, после получения приказа расчет прибыл на позицию, нанес удар и откатился назад.

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«Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом», — уточнил он.

«Урал» отметил, что сейчас в среднем на уничтожение цели требуются один-два термобарических снаряда, поскольку после получения боевого опыта у военных увеличилась точность, работа стала гораздо эффективней.

Ранее российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях. Кроме того, на огневых позициях украинских военных возле Александро-Шультино и Орехово-Васильевки при проведении контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика».