Спецоперация 29 мая 2023, 06:56 Штурмовые группы ВСУ предприняли безуспешные попытки напасть в ДНР Группировка «Юг» отразила две атаки на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях РИА «Новости»

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Российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях, уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и ударили по позициям противника. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Он сказал, что за сутки на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ. На огневых позициях украинских военных возле Александро-Шультино и Орехово-Васильевки при проведении контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ 2С1 «Гвоздика».

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Артиллеристы группировки «Юг» ударили возле Верхнекаменского по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады, у Белогоровки и Орехово-Васильевки — по складам боеприпасов. Вадим Астафьев сообщил, что в Орехово-Васильевке также вычислили группу военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады и ударили по ним из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ночью 29 мая российские военные нанесли по территории Украины комбинированный удар, сообщила «Русская весна». В воздух поднялись два Ту-22М3 и четыре Ту-95МС, беспилотники заметили в Киевской, Сумской, Николаевской и других областях.