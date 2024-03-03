Спецоперация 03 марта 2024, 00:55 ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны РИА «Новости»

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Бойцы из группировки войск «Центр» при штурме Авдеевки захватили американскую технику ВСУ, в числе которой оказался бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор рассказал, что армия США использовала эти боевые машины во времена войны во Вьетнаме. Американцы поставили ВСУ большую партию таких бронетранспортеров. По его словам, эта модель примечательна тем, что на ней можно установить 120-миллиметровый миномет.

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«Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием», — заявил военный.

По словам Ротора, машина даже не повреждена и находится в исправном техническом состоянии, украинские боевики ее просто бросили. Российские военные эвакуировали ее.

Он добавил, что на машине установлен миномет советского образца такого же калибра. Ротор предположил, что ВСУ или потеряли американский миномет, или «спионерили».

Ранее профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала предположил, что ВСУ после потери Авдеевки сбежали со своих позиций из-за дефицита снарядов и истощения войск.