Мир 02 марта 2024, 20:44 Раскрыты причины отхода ВСУ с удерживаемых позиций Профессор бундесвера Масала связал бегство ВСУ с потерями и дефицитом снарядов РИА «Новости»

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Украинские военные после потери Авдеевки продолжили отход с дальнейших позиций из-за нехватки боеприпасов и истощения войск. В таком положении они не способны дать отпор российской армии, которая получила значительное преимущество. Об этом в эфире YouTube-канала немецкого издания Die Welt заявил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

Он пояснил, что сейчас украинские военные массово оставляют населенные пункты, которые они защитить не в состояни.

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«Отступление ВСУ связано с нехваткой боеприпасов и, конечно, истощением войск», — заявил Масала.

Российские войска продолжили продвижение на Авдеевском направлении. Только за эту неделю они освободили села Ласточкино, Победа, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республики.

В субботу, 2 марта, военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что под контроль российских сил перешло село Тоненькое. Он подчеркнул, что 1-я славянская гвардейская бригада силами двух батальонов обратила в бегство украинских военных, которые перебросили на этот участок лучшие части.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании коллегии ведомства сообщил, что потери украинской армии с начала проведения специальной военной операции превысили 444 тысячи человек.

Он добавил, что только с начала этого года ВСУ ежедневно лишаются в среднем 120 единиц вооружений и 800 бойцов личного состава.