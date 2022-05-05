ВС РФ за ночь поразили 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Также стало известно, что ракетные войска РФ уничтожили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, а также две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса «Точка-У», отметил он.

Российским артиллеристам удалось поразить 32 украинских пункта управления, пять складов с боеприпасами, 51 позицию артиллерии противника, а также более 400 опорных пунктов. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники, добавил Конашенков.

Три самолета воздушных сил Украины сбиты в воздухе, уничтожены еще 14 беспилотников.

Ранее политолог Евгений Михайлов констатировал, что сообщения Минобороны РФ ежедневно доказывают, что российские военные продолжают «оставлять без вооружения» украинские войска.