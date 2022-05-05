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    05 мая 2022, 10:56

    ВС РФ за ночь поразили 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

    Минобороны РФ: российские военные поразили еще 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

    Оксана Кириллова

    За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

    ВС РФ за ночь поразили 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ

    Также стало известно, что ракетные войска РФ уничтожили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, а также две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса «Точка-У», отметил он.

    Российским артиллеристам удалось поразить 32 украинских пункта управления, пять складов с боеприпасами, 51 позицию артиллерии противника, а также более 400 опорных пунктов. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники, добавил Конашенков.

    Три самолета воздушных сил Украины сбиты в воздухе, уничтожены еще 14 беспилотников.

    Ранее политолог Евгений Михайлов констатировал, что сообщения Минобороны РФ ежедневно доказывают, что российские военные продолжают «оставлять без вооружения» украинские войска.