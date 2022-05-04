Украина на износе

Сообщения Минобороны РФ ежедневно демонстрируют одну и ту же картину — российские военные продолжают планомерное уничтожение складов вооружения ВСУ. Так брифинг генерал-майора Игоря Конашенкова прокомментировал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Далее его прямая речь.

Идет планомерное уничтожение вражеской мощи, складов. Заявлено, что уничтожено четыре склада артиллерийских, артустановки, живая сила, и снова уничтожена радиолокационная станция производства США, это судя по всему, вторая станция. То есть мы продолжаем оставлять украинские войска без вооружения, сначала мы уничтожали железнодорожные пути подвоза, сейчас уничтожаем то, что подвозилось. Соответственно, дальше будет окружение, это значит — недостаток продовольствия, воды, боеприпасов. Постепенно будет сдача в плен, уничтожение тех, кто там остался.

Мы наблюдаем подобную картину, которая идет к финишу, на мой взгляд. Да, там есть мощные укрепленные районы — они выжигаются. Уничтожаются беспилотные летательные аппараты. Уничтожается любая возможность сопротивляться.

Мы знаем, что до начала боевых действий в районе Донбасса была сконцентрирована самая мощная группировка вооруженных сил Украины и нацбатальонов, порядка 70 тысяч человек. Сейчас их осталось гораздо меньше, но их там еще много.

Во-первых, украинской военщине сейчас сложно проводить ротацию. Люди на износе. С мест проведения боев докладывают, что многие бойцы ВСУ сидят на наркотиках, это не может продолжаться вечно, организмы истощаются, возможно, будут побеги, сдача в плен. Никакие заградотряды националистов не помогут.

Вот эта демонстрация ежедневных достижений — это очень сильно раздражает западных партнеров Украины, которые поставляют вооружение, а его просто уничтожают. Мы же видели заявления наших официальных лиц, что любая военная техника блока НАТО, поставленная на территорию Украины, будет являться целью. Все то, что сейчас и происходит — мы полностью отсекаем поставки вооружения именно на Донбасс. Их могут складировать на западной Украине под видом введения миротворцев во Львовщину, Черновцы, Винницу и так далее. Но нас интересует восток Украины — отсечь Украину от Черного моря и какие-то задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, которые никто до конца не озвучивает.