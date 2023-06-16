Армия 16 июня 2023, 09:19 Военные получат выплаты за уничтоженные на Запорожском направлении танки Leopard — Минобороны Минобороны: выплаты за уничтоженные танки Leopard переведут на основе докладов командиров скриншот с видео / YouTube

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Военные получат выплаты за уничтоженную в зоне спецоперации военную технику НАТО на основе докладов своих командиров на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Их уже начали оформлять, сообщили в Минобороны России.

«Сейчас на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях осуществляется оформление выплат», — объяснили в военном ведомстве.

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Премии за уничтоженные немецкие танки Leopard и боевые бронемашины из США и других стран НАТО получат военнослужащие Вооруженных сил России. Сумму в Минобороны не уточнили.

С начала 2023 года почти 3,2 тысячи военных получили деньги за уничтожение 4415 единиц военной техники противника — как западной, так и украинской. Поражение вертолетов и самолетов, пусковых установок комплекса «Точка-У» и РСЗО HIMARS оценили в 300 тысяч рублей, вывод из строя беспилотников средней дальности — 50 тысяч рублей.

Бойцы группировки «Восток» показали трофейный танк Leopard и БМП Breadley на Запорожском направлении, о захвате которых сообщало Минобороны России. Тему доплат за уничтоженную технику противника обсудили на встрече президента России Владимира Путина с военкорами.