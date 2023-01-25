Важное 25 января 2023, 10:30 ВС РФ сорвали планы ВСУ ударить по Мелитополю и Бердянску — Рогов Член совета ВГА Рогов: ВС РФ сорвали планы ВСУ ударить по Бердянску и Мелитополю РИА «Новости»

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ВСУ собирались нанести удар в направлении Бердянска и Мелитополя, однако ВС России помешали этим планам, пойдя на упреждение. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова привел ТАСС.

Рогов отметил в своем Telegram-канале, что российская армия начала продвижение на Пологовском участке в направлении населенного пункта Гуляйполе. Украинских боевиков удалось выдавить сразу из нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка — Чаривное — Червоное. Этот тот участок фронта, где бригада теробороны ВСУ массово отказывается выполнять приказы командования по выдвижению на боевые позиции, уточнил член совета запорожской ВГА.

Российская армия предпринимает локальные наступательные действия в Запорожском направлении. Противник планировал широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области, результатом которого стал бы выход к побережью Азовского моря, сообщал Владимир Рогов ранее.