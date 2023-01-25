Спецоперация 25 января 2023, 07:46 Власти Запорожской области сообщили о провале наступления украинских сил Член ВГА Рогов: наступательные планы ВСУ в Запорожской области сорвались РИА «Новости»

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Планы ВСУ по широкому наступлению в Запорожской области не удались. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости».

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — сказал Рогов.

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Он отметил, что украинская армия теперь стягивает резервы для удержания линия фронта. В том числе ВСУ перебрасывает свой контингент с Донецкого направления.

Ранее появилась информация о локальных наступательных действиях ВС России на Запорожском направлении. Бои идут почти на всем участке соприкосновения, но основные сосредоточились в районе городов Гуляйполе и Орехов. Накануне Рогов говорил о том, что российские военные вскрыли позиции украинских националистов на первой линии обороны, а также частично на второй и третьей в Запорожье.