ВС РФ сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий на Андреевском направлении | 360°

Важное 12 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий на Андреевском направлении Минобороны: на Андреевском направлении уничтожено более 90 военных и десять единиц техники РИА Новости

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ВС РФ сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий на Андреевском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области», — отметил Конашенков.

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По его словам, было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.

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Кроме того, ВС России разбили четыре переправы ВСУ через реку Ингулец. Таким образом. Была сорвана переброска украинских резервов на линию соприкосновения.

Российская авиации, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления ВСУ в районе Великая Костромка в Днепропетровской области, Константиновка в ДНР и Лежино в Запорожье.

Ранее сообщалось, что почти 600 мужчин отправились из Богородского округа в зону военной спецоперации после подготовки.

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