ВС РФ пресекли девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Важное 08 ноября 2022, 13:55 ВС РФ пресекли девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении ВС РФ за сутки отбили девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки пресекли девять попыток наступления украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, националисты в составе диверсионно-разведывательных групп попытались проникнуть в тыловые районы.

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«Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих и националистов, десять автомобилей и семь боевых бронированных машин», — заявил Конашенков.

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За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать позиции российских военных на Купянском направлении, но потерпели неудачу. Они потеряли более 160 украинских военных, а также два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля, писал RT.

ВС РФ сорвали наступление ВСУ и на Краснолиманском направлении, накрыв огнем подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.