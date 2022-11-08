ВС РФ пресекли девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

08 ноября 2022, 13:55
ВС РФ пресекли девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС РФ за сутки отбили девять попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные за прошедшие сутки пресекли девять попыток наступления украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, националисты в составе диверсионно-разведывательных групп попытались проникнуть в тыловые районы.
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«Российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих и националистов, десять автомобилей и семь боевых бронированных машин», — заявил Конашенков.
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За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать позиции российских военных на Купянском направлении, но потерпели неудачу. Они потеряли более 160 украинских военных, а также два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля, писал RT.
ВС РФ сорвали наступление ВСУ и на Краснолиманском направлении, накрыв огнем подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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