ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

08 ноября 2022, 13:49
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные нанесли упреждающее огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении. Два украинских батальона пытались наступать на населенные пункты ЛНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.
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Российские силы, добавили в Минобороны, уничтожили на этом направлении более 100 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, три танка, два автомобиля ВСУ и два пикапа.
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В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ВС России ликвидировали три склада боеприпасов, а в Днепропетровской области Украины — хранилище топлива для военной техники ВСУ.
Минобороны РФ
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