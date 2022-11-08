ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Важное 08 ноября 2022, 13:49 ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли упреждающее огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении. Два украинских батальона пытались наступать на населенные пункты ЛНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.

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Российские силы, добавили в Минобороны, уничтожили на этом направлении более 100 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, три танка, два автомобиля ВСУ и два пикапа.

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В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ВС России ликвидировали три склада боеприпасов, а в Днепропетровской области Украины — хранилище топлива для военной техники ВСУ.