09 января 2023, 09:14
ВС России освободили поселок Бахмутское в ДНР
Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Бахмутского
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское. Об этом сообщил штаб теробороны ДНР в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — сказано в сообщении.
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Бахмутское находится недалеко от Соледара, к северо-востоку от города Артемовска, который Украина называет Бахмутом.
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Артемовск пока остается на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Артемовск — важный транспортный узел, с помощью него ВСУ снабжают свои группировки в Донбассе. Уже продолжительное время за Соледар и Артемовск идут серьезные бои.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин пообещал, что российские силы уничтожат всю технику, которую Соединенные Штаты передадут Украине в рамках очередной военной помощи.
ДНР
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