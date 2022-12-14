Спецоперация 14 декабря 2022, 21:44 ВС РФ добились больших успехов на Донецком направлении ТАСС: успехи ВС РФ на Донецком направлении привели к сокращению обстрелов Донецка РИА «Новости»

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Российские военные добились больших успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении. В связи с этим сегодня зафиксировали значительно меньше артобстрелов Донецка по сравнению с прошлой неделей. Об этом ТАСС рассказали в Народной милиции ДНР.

Собеседник агентства уточнил, что бойцы уничтожили сразу несколько серьезных огневых точек ВСУ.

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«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника, и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — сообщил он.

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Представитель НМ ДНР добавил, что обстрелы последних дней помогли обнаружить и ликвидировать несколько украинских реактивных систем залпового огня, а также ряд складов с боеприпасами.

Ранее Минобороны РФ рассказало об успешной атаке по колоннам ВСУ в районах Новоселки и Пречистовки. Там российские бойцы пресекли переброску резервов противника. Суточные потери противника на этом направлении составили около 80 солдат, три боевые бронированные машины и четыре авто.