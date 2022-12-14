Спецоперация 14 декабря 2022, 15:24 Российские силы ударили по колоннам ВСУ в ДНР для пресечения переброски их резервов Минобороны: ВС РФ ударили по колоннам ВСУ для пресечения переброски резервов противника РИА «Новости»

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Российские войска ударили по колоннам Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике для пресечения переброски резервов противника. Об этом 14 декабря заявили в Минобороны РФ во время ежедневного брифинга.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, огневое поражение колонн ВСУ произошло в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР. Там пресекли переброску резервов противника.

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«Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — отметил он.

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На Купянском направлении под Харьковом силы России ликвидировали до 100 украинских боевиков. Также боевики ВСУ пытались перейти в наступление в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного в ДНР. Но российские военные отбросили противника на исходные позиции.

В Краматорске ВС России ликвидировали склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ. Там боевики хранили около двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и порядка трех тысяч других снарядов.