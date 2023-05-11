Спецоперация 11 мая 2023, 06:29 Временный лагерь и склад украинских войск разнесли в ДНР Группировка ВС РФ «Юг» нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике обнаружили пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Удары в Константиновке и Краматорске нанесла группировка войск «Юг», сообщил РИА «Новости» начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.

По его словам, объекты противника на соледарско-артемовском направлении настигло ракетное подразделение. Оно ударило по складу 67-й механизированной бригады в Краматорске и временному лагерю 28-й механизированной бригады в Константиновке.

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Артиллеристы в течение суток вели бои около Артемовска, Белой Горы, Авдеевки и Курахово. Около деревни Александро-Шультино вывели из строя импортное буксируемое артиллерийское орудие M119, у Дарьевки — миномет. Вадим Астафьев сообщил, что на Марьинском направлении российские танкисты и артиллеристы сорвали ротацию войск, и ВСУ понесли большие потери.

Около Артемовска удалось сбить ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Для этого использовали зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Бронепоезда «Амур», «Волга», «Байкал» и «Енисей» отразили атаки украинских диверсантов. Противник потерял своих бойцов.