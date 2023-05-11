Спецоперация 11 мая 2023, 03:35 Четыре бронепоезда отразили все атаки диверсантов ВСУ в зоне спецоперации Действующие в зоне СВО четыре бронепоезда отразили все атаки диверсантов ВСУ РИА «Новости»

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Четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС России при выполнении боевых задач в зоне СВО успешно отразили все атаки украинских диверсантов, сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков. Его слова привел ТАСС.

Сопровождение эшелонов с военными грузами, а также оперативное восстановление при необходимости поврежденных участков железнодорожных путей — это важнейшие боевые задачи специальных поездов «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей».

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«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — сообщил генерал-лейтенант.

Если действующие железнодорожные пути повреждаются, то восстановлением занимаются специализированные подразделения и мобильные тактические группы, пояснил Косенков.

Помимо восстановления поврежденных участков и сопровождения военных грузов, в зоне СВО бронепоезд выполняет такие задачи, как техническая разведка, разминирование железнодорожных путей, наведение переправ. Кроме того, он расчищает завалы и выполняет земляные работы.

В Минобороны России ранее сообщили, что военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО в ходе спецоперации проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения. Благодаря высокой квалификации и необходимому оборудованию армейские мастера проводят восстановительные работы любой сложности.