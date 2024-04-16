Спецоперация 16 апреля 2024, 23:27 Врач Торгашев ценой своей жизни спас раненых от удара украинского дрона Коц: российский медик ценой своей жизни спас раненых от удара украинского дрона РИА «Новости»

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Российский военный ценой своей жизни спас раненных товарищей от удара украинского беспилотника. Об этом написал в своей колонке для сайта kp.ru военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, водитель медицинского взвода Михаил Торгашев принимал участие в эвакуации раненных российских военных из населенного пункта Бердычи и пытался их укрыть от вражеского огня под прикрытием подбитого танка.

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Однако украинские боевики направили в место дислокации россиян ударный дрон.

«Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и <…> удар дрона принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили», — подчеркнул военкор.

По его словам, за свой подвиг Торгашев, посмертно представлен к званию Героя России.

Ранее сообщалось, что актер касимовского театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в возрасте 30 лет в зоне специальной военной операции.