Знаменитости 12 апреля 2024, 22:24 Актер-любитель Никита Локтаев погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Актер касимовского театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в возрасте 30 лет в зоне специальной военной операции. Об этом написали его коллеги в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Актер Касимовского театра „Аспект“ Никита Владимирович Локтаев. Погиб в 2024 году при исполнении воинского долга во время СВО», — сообщили в театре.

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Некролог в память о Локтаеве также появился на странице Кораблинакой средней школы имени Героя России Сарычева, которую он окончил. Согласно ему, Локтаев был фельдшером и работал на скорой помощи, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, он увлекался театром, и выходил на сцену «для души». Зрители запомнили его по роли в спектакле «Осада».

В зону СВО Локтаев отправился в октябре 2023 года.