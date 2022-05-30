Врач рассказал о состоянии пострадавших при теракте в Мелитополе

Врач городской больницы Мелитополя дал благоприятный прогноз на восстановление пострадавших в результате теракта в городе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прогноз восстановления благоприятный», — сказал представитель городской больницы.

Он рассказал, что утром 30 мая в больницу поступили двое пациентов, брат и сестра, у которых диагностировали минно-взрывные травмы.

«Состояние брата тяжелое, он сейчас находится в реанимационном отделении. Там множественно-оскольчатые ранения лица и шеи, волосистой части головы, перелом левой голени с повреждением артерии», — рассказал собеседник агентства.

Вторая пострадавшая — девушка 1994 года рождения — получила множественные оскольчатые ранения кистей и оскольчатое проникающее ранение в грудную клетку. Медик заявил, что ее состояние оценивают как средней тяжести и стабильное.

В центре Мелитополя 30 мая взорвался автомобиль, в результате чего пострадали двое волонтеров, которые развозили гуманитарную помощь. Местные власти расценили произошедшее как теракт, поскольку на месте происшествия были обнаружены поражающие элементы в виде свинцовых шариков.

Позднее выяснилось, что бомба была заложена в канализационный люк, она взорвалась, когда автомобиль с волонтерами проезжал мимо.