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    30 мая 2022, 10:58

    Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи — источник в горадминистрации

    РИА «Новости»: автомобиль в Мелитополе взорвался во время раздачи адресной гумпомощи

    Екатерина Виславская

    Волонтеры пострадали при взрыве в Мелитополе. Автомобиль сдетонировал во время раздачи гуманитарной помощи, рассказал РИА «Новости» источник в военно-гражданской администрации города.

    «Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь», — рассказал он.

    Пострадавшие волонтеры разносили адресную помощь. Были ранены три человека, двое госпитализированы.

    Взрыв прогремел 30 мая в центре Мелитополя. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом и заявил, что за ним могут стоять украинские диверсанты.