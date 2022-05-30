Волонтеры пострадали при взрыве в Мелитополе. Автомобиль сдетонировал во время раздачи гуманитарной помощи, рассказал РИА «Новости» источник в военно-гражданской администрации города.

«Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь», — рассказал он.

Пострадавшие волонтеры разносили адресную помощь. Были ранены три человека, двое госпитализированы.

Взрыв прогремел 30 мая в центре Мелитополя. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом и заявил, что за ним могут стоять украинские диверсанты.