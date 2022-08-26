Возле центра с беженцами из Мариуполя в Бердянске прогремел взрыв

Возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя, прогремел взрыв, сообщила пресс-служба администрации Бердянска. По данным мэрии, пострадал один человек.

«Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий», — рассказали в бердянской администрации.

В результате взрыва пострадал заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Он получил осколочные ранения, его доставили в городскую клиническую больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь, а правоохранители занялись установлением обстоятельств произошедшего.

пресс-служба администрации Бердянска

В администрации Бердянска призвали жителей города проявлять бдительность и сообщать в полицию обо всех подозрительных предметах.

Накануне ВСУ ударили по химзаводу «Стирол» в Горловке. Из-за обстрела на территории предприятия вспыхнула трансформаторная подстанция. В результате ЧП прекратилась подача электричества в поселки Мирный и Аксеновка.