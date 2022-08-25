ВСУ обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке из «Ураганов»

В Горловке химический завод «Стирол» подвергся ударам ВСУ. После обстрела на территории предприятия загорелась трансформаторная подстанция.

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал в своем Telegram-канале видео с места происшествия. В кадр попал поднимающийся от завода черный дым.

«В результате обстрела со стороны ВСУ на территории [завода] „Стирол“ горит трансформаторная подстанция», — написал он.

После попадания снарядов в подстанцию поселки Мирный и Аксеновка остались без света. Электроэнергии нет более чем у тысячи человек.

«Идет ликвидация пожара на территории „Стирола“. <…> Вполне возможно, что придется сделать отключение еще нескольких подстанций, чтобы обесточить линию. Если погаснет свет, не пугайтесь — отключение плановое. После ликвидации пожара все запустят заново», — пояснил Приходько.

Он уточнил, что после обстрела также загорелась кровля предприятия «Трансаммиак». Туда тоже направили специалистов МЧС.

Работу химзавода «Стирол» приостановили, сообщил ТАСС со ссылкой на его директора. По словам руководителя предприятия, по «Стиролу» украинские боевики выпустили 40 снарядов из РСЗО «Ураган». Риска выброса химических веществ нет.