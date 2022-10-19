Минобороны России сообщило об успешном поражении объектов украинской энергетики | 360°

Важное 19 октября 2022, 14:00 Минобороны России сообщило об успешном поражении объектов украинской энергетики Минобороны России: все цели на Украине сегодня успешно поражены

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Российские войска успешно поразили все назначенные на день объекты системы энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

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Генерал-лейтенант также сообщил, что вооруженные силы Украины продолжают свои провокации на Запорожской АЭС. Рано утро две роты украинского десанта высадились на левый берег Каховского водохранилища. Были задействованы 37 лодок и катеров. Десант ВСУ был уничтожен.

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Также за сутки артиллерия ВСУ выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Артиллерийские подразделения России открыли ответный огонь.

Глава администрации Энергодара Александр Волга ранее сообщил, что ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня HIMARS. Из-за повреждений на подстанции «Луч» Энергодар остался без электричества.