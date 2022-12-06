Важное 06 декабря 2022, 09:56 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях РИА «Новости»

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Жителей востока Украины попросили спуститься в убежища. В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу, предупредил Telegram-канал оповещения.

Сигнал тревогу зазвучал в 08:35, власти Днепропетровской и Харьковской областей посоветовали местным жителям укрыться из-за угрозы атаки с воздуха. Кроме того, в Никопольской территориальной общине объявили о возможном артиллерийском обстреле и тоже попросили соблюдать правила безопасности.

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Серия взрывов прогремела на Украине днем 5 декабря. Шесть взрывов зафиксировали в Киевской области, четыре — в Киеве. Громкие звуки услышали жители Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей. Кроме того, пострадали Одесса и подконтрольная киевскому режиму часть Запорожской области. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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