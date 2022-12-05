Мир 05 декабря 2022, 15:43 Взрывы прогремели в ряде областей Украины Взрывы прозвучали в Черкасской, Винницкой областях Украины и в Одессе РИА «Новости»

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После объявления воздушной тревоги в ряде областей Украины прозвучали взрывы. Они прогремели в Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях Украины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Также сообщалось о взрывах в Одессе и в подконтрольной киевскому режиму Запорожской области.

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«На временно подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории Запорожской области многочисленные взрывы», — написал в своем Telegram-канале член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, работает ПВО ВСУ, которая представляет опасность для мирных жителей. Рогов добавил, что шесть взрывов произошли в Киевской области, четыре — в Киеве. Также он рассказал о взрывах в Одессе и Умани.

Ранее по всей Украине прозвучала воздушная тревога, уточнил ТАСС.