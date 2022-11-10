10 ноября 2022, 12:16
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Черниговской и других областях Украины
«Украина.ру»: воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях Украины, а также в контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
По сведениям онлайн-карты, воздушная тревога началась в Днепропетровской области около 11:00.
Реклама
Ранее этим утром сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Сирена звучала на территории всего региона. Эту информацию подтвердил глава местной областной администрации Виталий Ким.
Реклама
«Воздушной сигнализации — общая площадь», — сообщил своем Telegram-канале.
На Украине готовятся ввести веерные отключения электроэнергии. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго». Наибольшие ограничения ждут Киев и Киевскую область, а также о Житомирскую, Черкасскую и Черниговскую области.
Украина
Реклама
Реклама