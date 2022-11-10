Важное 10 ноября 2022, 12:16 Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Черниговской и других областях Украины «Украина.ру»: воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской областях РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях Украины, а также в контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

По сведениям онлайн-карты, воздушная тревога началась в Днепропетровской области около 11:00.

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Ранее этим утром сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Сирена звучала на территории всего региона. Эту информацию подтвердил глава местной областной администрации Виталий Ким.

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«Воздушной сигнализации — общая площадь», — сообщил своем Telegram-канале.

На Украине готовятся ввести веерные отключения электроэнергии. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго». Наибольшие ограничения ждут Киев и Киевскую область, а также о Житомирскую, Черкасскую и Черниговскую области.