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    23 мая 2022, 10:21

    «Воздушная дуэль». Работу российского «Бука» сняли на видео

    Телеканал «Звезда» показал работу ЗРК «Бук» против ракет «Точки-У»

    Максим Зинкин

    Зенитно-ракетный комплекс «Бук» успешно противостоит попыткам украинских неонацистов поразить населенные пункты Донбасса из ракетной системы «Точка-У». Видео с работой российских военных показал телеканал «Звезда».

    На кадрах видно, что расчет «Бука» находится в постоянном мониторинге местности в поиске воздушных целей. После обнаружения ракет неприятеля российские военные задают координаты и выпускают свой боезапас, ликвидируя потенциал «Точки-У» высоко в небе.

    Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских военных из ЗРК «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области.

    По его словам, целью националистов была городская больница, где расположился российский медицинский отряд.