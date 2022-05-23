«Воздушная дуэль». Работу российского «Бука» сняли на видео

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» успешно противостоит попыткам украинских неонацистов поразить населенные пункты Донбасса из ракетной системы «Точка-У». Видео с работой российских военных показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что расчет «Бука» находится в постоянном мониторинге местности в поиске воздушных целей. После обнаружения ракет неприятеля российские военные задают координаты и выпускают свой боезапас, ликвидируя потенциал «Точки-У» высоко в небе.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских военных из ЗРК «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области.

По его словам, целью националистов была городская больница, где расположился российский медицинский отряд.