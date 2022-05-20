Ракету «Точка-У» перехватили на окраине Дебальцево в ЛНР

Средства противовоздушной обороны Луганской народной республики перехватили ракету «Точка-У» на северной окраине города Дебальцево. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе в Теlеgrаm-канале.

«20 мая в 00:16 силами нашей ПВО на северной окраине Дебальцево уничтожена ракета ТРК „Точка-У“, выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских военных из зенитно-ракетного комплекса «Точка-У» по жилым районам города Изюм в Харьковской области. По словам российского военного, целью удара была городская больница. Там размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь жителям региона.