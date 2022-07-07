Восстановление мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР показали на видео

Донецкая Народная Республика приступила к восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила. Видео показал Telegram-канал «ДНР Онлайн».

На кадрах показано, как работает строительная техника, рабочие заняты восстановительными работами.

Мемориальный комплекс Саур-Могила считается главным символом военной истории Донбасса — это одна из стратегических точек линии укрепления вермахта. В годы ВОВ здесь шли ожесточенные бои.

Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, позднее зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах. Во время боевых действий в 2014 году мемориал получил сильные повреждения.

В мае волонтеры-экологи при поддержке «Российского экологического оператора» провели субботник в Донбассе и возложили цветы в мемориальном комплексе Саур-Могила.