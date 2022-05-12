Эковолонтеры провели субботник в ДНР при поддержке РЭО

Волонтеры-экологи «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора посетили Донецкую народную республику в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ и провели субботник вместе с общественниками Донбасса. Они также возложили цветы на мемориальном комплексе Саур-Могила.

«Саур-Могила является одним из крупнейших мемориальных комплексов республики. В боях во время Великой Отечественной войны здесь погибли более 40 тысяч человек, в 2014-м комплекс был практически полностью разрушен. В рамках программы по развитию экодобровольчества ППК РЭО волонтеры присоединились к выезду общественных организаций, приняли участие в субботнике и планируют еще другие просветительские мероприятия. Мы видим, что граждане присоединяются к нашим мероприятиям, а значит, экопривычки становятся все более распространенными среди людей», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Представители общественных организаций России и Донбасса 9 мая благоустроили Аллею Победы в селе Дмитровка. Волонтеры провели субботник, во время которого благоустраивали территорию и косили траву, поговорили с местными жителями и активистами.

Волонтеры «Делай» также приняли участие в торжественных мероприятиях в Луганске, проговорили с местными активистами возможность проводить экопросветительские мероприятия. Первое запланировано на 5 июня.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.