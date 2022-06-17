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    17 июня 2022, 19:06

    Подмосковье поможет восстановить школы, дома и дороги Донбасса

    Редакция сайта 360

    Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в своем телеграм-канале сообщил о том, что Подмосковье включилось в работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

    Подмосковье поможет восстановить школы, дома и дороги Донбасса

    «На этой неделе большой командой московской области начали работы по восстановлению жилой и социальной инфраструктуры Донбасса. Основная задача подготовить школы к учебному году, жилые дома к отопительному сезону, а также восстановить дороги и коммунальные сети. Планы серьезные», — написал вице-губернатор.

    Он отметил, что планы работ были согласованы с главами Мариуполя, Новоазовского и Тельмановского района во время совместного посещения объектов.

    Подмосковье поможет восстановить школы, дома и дороги Донбасса | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»
    Подмосковье поможет восстановить школы, дома и дороги Донбасса | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»