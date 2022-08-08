Восстановить экономические связи. Запорожская область все ближе к России

Власти Запорожья посоветовали Украине воспринимать регион как часть России. Жители области приняли решение жить в другой стране. У России и Запорожской области до 2014 года были тесные экономические связи. Из региона экспортировали сельскохозяйственную продукцию и промышленность. Теперь торговые связи будут восстановлены.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины. Он призвал отождествлять его теперь только с Россией. По словам Рогова, киевский режим знает настроение населения на освобожденных территориях и их желание вернуться в состав России. Именно поэтому украинские власти устраивают истерику, обстреливают гражданскую инфраструктуру и тем самым пытаются угрожать мирному населению.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — заявил Рогов.

Источник фото: РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что проведение референдумов в южных регионах, которые освободила Россия, закроет для РФ любую возможность переговоров с Украиной и «свободным миром».

Промышленность с Россией

До 2014 года Запорожская область имела тесные экономические связи с Россией. Регион знаменит своим сельским хозяйством, промышленностью и энергетическим кластером. Не исключено, что Россия и область могут начать полноценное сотрудничать именно в сельскохозяйственной сфере.

Восемь лет назад Запорожская область экспортировала в Россию газотурбинные двигатели и уникальные металлы. Украинский политик, член Партии регионов, а также бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал «360», что до 2014 года регион поставлял в соседнюю страны около 45–50% производимой продукции.

«После 2014 года уменьшились поставки продукции, химических товаров, металла, проката — всего того, что производят в Запорожской области», — рассказал Журавко.

Источник фото: РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Однако даже после 2014-го сотрудники мелитопольского завода автомобильной промышленности «Автогидроагрегат» требовали от бывшего президента Украины Петра Порошенко восстановить торговые связи с Россией. Рабочие отмечали, что их сфера находится в упадке и для ее восстановления нужно вернуть бывшие рынки сбыта стран СНГ и России. При этом после разрыва торгово-экономических отношений с Россией европейский рынок для завода остался недоступным.

Сотрудники Запорожского завода бытовой техники и агрокомбинатов «Таврия-Скиф» обращались с похожими требованиями к властям Украины, писал сайт «Украина.ру».

Журавко также отметил, что после 2014 года в регионе произошло падение промышленности и разрыв экономического сотрудничества с Россией. По его словам, в дальнейшем связи между Запорожской областью и соседней страной восстановятся.

«Начнется взаимное сотрудничество и с другими областями. Это произойдет благодаря тому, что Запорожская область перестанет быть Украиной. Украина как таковая к тому времени пропадет с карты мира», — заключил Журавко.

Россия и Запорожскую область соединяет не только прошлое тесное промышленное сотрудничество, но и культурные и исторические связи. Журавко напомнил, что весь юго-восток Украины русскоязычный, а население имеет общие корни с Россией.