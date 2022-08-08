Власти Запорожья посоветовали Украине воспринимать регион как часть России

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал власти Украины уже сейчас отождествлять регион с Россией. Об этом написало РИА «Новости».

Рогов констатировал, что запорожская земля «навсегда уходит из состава Украины».

«Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — отметил член совета ВГА.

По его словам, именно стремление жителей региона вернуться в состав России — причина «истерик» Украины и обстрелов гражданской инфраструктуры.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — заявил Владимир Рогов.

Ранее он отмечал, что нынешние власти Украины не имеют прав на Запорожскую область.

В регионе планируют провести референдум по присоединению к России уже в сентябре. Подготовка к аналогичному мероприятию идет в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что референдумы в южных регионах закроют для России любую возможность переговоров с Украиной.