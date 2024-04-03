Спецоперация 03 апреля 2024, 07:38 «Вопрос будет решен». Некоторые украинские пленные попросили о гражданстве России Командир «Ахмата» Алаудинов: некоторые пленные ВСУ попросили о гражданстве РФ РИА «Новости»

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Некоторые украинские бойцы, попавшие в плен, захотели получить российское гражданство, а одному из них это уже удалось, рассказал РИА «Новости» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, с остальными вопрос тоже можно решить положительно.

Уроженец Донбасса Валерий Шевченко добровольно перешел на сторону ВС России в 2023 году и обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «не отдавать его на ту сторону», вспомнил Алаудинов. В итоге мужчина получил российский паспорт.

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«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство. Я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен, — в скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — констатировал командир «Ахмата».

Он добавил, что Россия ничего не имеет против украинского народа и демонстрирует свой лояльный настрой в отношении тех, кто готов сдаться, чтобы остаться в живых.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его мобилизовали насильно, несмотря на травму и серьезные проблемы со здоровьем.