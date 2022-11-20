Спецоперация 20 ноября 2022, 14:52 Вооруженный украинский военнослужащий пересек границу с Белоруссией Государственный пограничный комитет Белоруссии: украинский солдат пересек границу

Читать 360tv в

Вооруженный украинский военнослужащий пересек границу Белоруссии. Об этом со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщило интернет-издание «Раньше всех. Ну почти» в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 16:00. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска „Словечно“ (с украинской стороны — „Выступовичи“) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

Реклама

В комитете добавили, что на белорусской территории украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку, а также искал что-то или устанавливал в снегу.

Реклама

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ВКС России нанесли удар по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. В результате уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.