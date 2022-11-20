Важное 20 ноября 2022, 13:59 ВКС России уничтожили в Запорожье цех по сборке двигателей для ВСУ Минобороны России: в Запорожье уничтожили цех по сборке двигателей для авиации ВСУ

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ВКС России нанесли удар по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. В результате уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии „Мотор Сич“ уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Ранее Минобороны показало кадры установки фортификационных сооружений в зоне специальной операции. Инженерные подразделения Центрального военного округа создают малозаметные препятствия, затрудняющие продвижение бронетехники и личного состава противника.

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До этого командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных летных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». По его словам, «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевым блоками «Авангард».