27 января 2023, 14:37
Минобороны заявило о достижении целей при ударах по объектам Украины
Минобороны: ВС России поразили объекты, обеспечивающие работу ОПК Украины
ВС России 26 января ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины. Все объекты удалось поразить, все цели выполнены. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские военные нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.
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«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.», — сказано в сообщении ведомства.
В частности, удалось сорвать перевозки боеприпасов и вооружений от государства НАТО. Кроме того, ВС России нарушили работу предприятий по восстановлению и ремонту военной техники ВСУ.
За последние сутки российские силы уничтожили установку РСЗО «Град», склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины и одну артиллерийскую систему М-777 американского производства на Херсонском направлении.
Минобороны РФ
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