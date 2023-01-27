Важное 27 января 2023, 14:37 Минобороны заявило о достижении целей при ударах по объектам Украины Минобороны: ВС России поразили объекты, обеспечивающие работу ОПК Украины

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ВС России 26 января ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины. Все объекты удалось поразить, все цели выполнены. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские военные нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

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«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.», — сказано в сообщении ведомства.

В частности, удалось сорвать перевозки боеприпасов и вооружений от государства НАТО. Кроме того, ВС России нарушили работу предприятий по восстановлению и ремонту военной техники ВСУ.

За последние сутки российские силы уничтожили установку РСЗО «Град», склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины и одну артиллерийскую систему М-777 американского производства на Херсонском направлении.