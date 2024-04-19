Спецоперация 19 апреля 2024, 05:25 «Волнорез» защитил оставленный в поле на ночь «Солнцепек» от FPV-дронов ВСУ

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FPV-дроны ВСУ всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», однако поразить ее у военных Украины так и не получилось. Все благодаря установленному на ней мобильному комплексу радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы Станислав в беседе с РИА «Новости».

«По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на „заглушенной“ машине все равно смогла ее защитить», — рассказал он.

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По словам собеседника агентства, «Солнцепек» был в чистом поле около шести часов. ВСУ потратили на него примерно шесть беспилотников, но так и не смогли атаковать. В итоге «Солнцепек» эвакуировали и починили. Сейчас техника снова готова к бою.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой боеприпасов и потерей боевого духа. Продвижение ВС России этим летом обернется для ВСУ катастрофой.