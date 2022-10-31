Командир батареи РСЗО «Смерч» рассказал об особенностях ночной стрельбы | 360°

31 октября 2022, 07:00
Командир батареи РСЗО «Смерч» рассказал об особенностях ночной стрельбы
Минобороны России показало ночную работу расчетов РСЗО «Смерч» в спецоперации
Российские военные нанесли очередной удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция прошла ночью с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч». Ее работу показало Минобороны России.
«Была ночная задача. Работали по координатам, которые нам прислали. Особенность ночных задач в том, что необходимо особенно тщательно отнестись к светомаскировке», — рассказал командир реактивной артиллерийской батареи.
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На видео попала подготовка к запуску снарядов, выезд на огневую точку и сами залпы. Задачу выполняли в темноте.
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Военнослужащий рассказал, что дивизионы РСЗО «Смерч» выполняют особо важные задачи. Они используют снаряды калибром 300 миллиметров и наносят удары по командным пунктам, колоннам техники, узлам связи, складам горюче-смазочных материалов, боеприпасов и оружия.
Кроме того РСЗО «Смерч» способный выводить из строя средства противовоздушной обороны. Эти реактивные системы стреляют на дальние расстояния, от 20 до 80 километров, и делают это с большой точностью. После очередного задания расчет сменил позицию. Военные делают это по несколько раз в сутки.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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