Войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении | 360°

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Войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России: войска отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские войска отразили контратаки вооруженных сил Украину на Южно-Донецком направлении. Уничтожено более 90 солдат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Утром того же дня ВСУ выпустили 14 крупнокалиберных снарядов по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Спустя 13 минут был зафиксировал обстрел столицы республики — шесть снарядов калибром в 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам. Позднее произошел еще один обстрел Кировского района Донецка. В этот раз прилетели три снаряда калибром в 152 миллиметра.

Минобороны РФ

ВСУ

Донецк

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