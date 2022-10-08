Войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении | 360°

Важное 08 октября 2022, 15:17 Поделиться Telegram

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Viber Войска России уничтожили 90 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны России: войска отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска отразили контратаки вооруженных сил Украину на Южно-Донецком направлении. Уничтожено более 90 солдат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Утром того же дня ВСУ выпустили 14 крупнокалиберных снарядов по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Спустя 13 минут был зафиксировал обстрел столицы республики — шесть снарядов калибром в 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам. Позднее произошел еще один обстрел Кировского района Донецка. В этот раз прилетели три снаряда калибром в 152 миллиметра.

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