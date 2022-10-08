ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР из тяжелой артиллерии | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 08:45 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР из тяжелой артиллерии ВСУ выпустили 14 крупнокалиберных снарядов по ДНР за час РИА «Новости»

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Утром 8 октября ВСУ выпустили 14 крупнокалиберных снаряда по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:00 — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск. Выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — сообщили сотрудники ведомства.

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О разрушениях, пострадавших и иных последствиях прилета украинских снарядов пока не сообщается.

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Спустя 13 минут был зафиксировал обстрел столицы республики. В совокупности в Кировский и Петровский районы Донецка прилетело шесть снарядов калибром в 155 миллиметров. Точное место их попадания, а также последствия прилета также пока неизвестны. Снаряды были выпущены со стороны населенного пункта Красногоровка

Также известно об обстреле Калининского района Горловки. Там в 00:50 по местному времени (совпадает с московским) зафиксирован прилет трех снарядов того же калибра со стороны населенного пункта Дзержинск.

Позднее сотрудники представительства ДНР в СЦКК сообщили о еще одном обстреле Кировского района Донецка. Он зафиксирован в 08:10. По данным ведомства, в это время прилетело три снаряда калибром в 152 миллиметра.

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