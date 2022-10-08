ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР из тяжелой артиллерии | 360°

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Важное
08 октября 2022, 08:57
НАК сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Спецоперация
08 октября 2022, 08:53
Стала известна дата выборов в органы власти российской Запорожской области
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Спецоперация
08 октября 2022, 08:45
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР из тяжелой артиллерии
Мир
08 октября 2022, 08:42
Поздравление Путину появилось на высотке Trump Tower в Майами
Происшествия
08 октября 2022, 08:29
Вертолет МЧС с тепловыми пушками и продуктами вылетел подтопленное село на Камчатке. Видео
Общество
08 октября 2022, 08:17
Фотограф рассказала, как сделать удачную осеннюю съемку
Общество
08 октября 2022, 08:02
Продажи сухпайка и тушенки выросли в России
Общество
08 октября 2022, 07:46
Стоянку с водой и пункты питания открыли в Керчи для водителей, застрявших перед Крымским мостом
Здоровье
08 октября 2022, 07:37
Диетолог рассказала, чем можно заменить сладости