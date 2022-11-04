Войска России перехватили дюжину снарядов ВСУ в Херсонской области | 360°

Важное 04 ноября 2022, 13:47 Войска России перехватили дюжину снарядов ВСУ в Херсонской области Минобороны России: русские войска перехватили снаряды HIMARS и «Ураган» ВСУ в Херсонщине РИА "Новости"

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Российские войска перехватили девять снарядов системы HIMARS и три реактивных снаряда «Ураган» Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три реактивных снаряда „Ураган“ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», — говорится в сообщении.

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Также средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

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В оборонном ведомстве доложили о нанесении очередных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде.

Ранее интернет-издание «Архангел спецназа» показало видео, на котором российские войска уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» украинский военный катер в акватории Днепра. Считается, что этот дрон невозможно перехватить, от него невозможно спрятаться.